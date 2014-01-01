|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11795
|Наименование
|датчик давления масла Volvo
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|14
|Ширина зева гаечного ключа
|27
|Количество присоединений
|2
|Точка включения [бар]
|0,2
|Напряжение включения [бар]
|+0,1 / -0,15
|Вес [кг]
|0,124
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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