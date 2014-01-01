Ширина зева гаечного ключа 27 Количество присоединений 2 Точка включения [бар] 0,2 Напряжение включения [бар] +0,1 / -0,15 Вес [кг] 0,124

Запчасть датчик давления масла Вольво представлена по производителю FEBI с артикулом 11795. У данной детали есть аналоги с номерами: 11795 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления масла Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.