Наружный диаметр [мм] 101,6 Материал MVG (кремнийорганический каучук) Сторона установки передняя сторона Вес [кг] 0,06

Запчасть сальник передней крышки двигателя 76 2x101 68x12 представлена по производителю FEBI с артикулом 11775. У данной детали есть аналоги с номерами: 11775, 031297, 942083, 15067600, 210070, 637063, 754669. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник передней крышки двигателя 76 2x101 68x12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.