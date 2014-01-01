|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11774
|Наименование
|Сальник коленвала задний Вольво TD60/61/63/70/71/73
|Толщина [мм]
|12
|Внутренний диаметр
|127
|Наружный диаметр [мм]
|150
|Материал
|MVG (кремнийорганический каучук)
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Вес [кг]
|0,125
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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