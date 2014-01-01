Наружный диаметр [мм] 150 Материал MVG (кремнийорганический каучук) Сторона установки со стороны коробки передач Вес [кг] 0,125

Запчасть сальник коленвала задний Вольво TD60/61/63/70/71/73 представлена по производителю FEBI с артикулом 11774. У данной детали есть аналоги с номерами: 12013863B, 1207119, 210068, 471056, 4710562, 4771192, 5031924300. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала задний Вольво TD60/61/63/70/71/73, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.