Наружный диаметр [мм] 29 Сторона установки справа Вес [кг] 0,002

Запчасть кольцо уплотнительное Вольво 24x29x2 5mm представлена по производителю FEBI с артикулом 11769. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное Вольво 24x29x2 5mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.