|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11769
|Наименование
|Кольцо уплотнительное VOLVO 24x29x2,5mm
|Толщина [мм]
|2,5
|Внутренний диаметр
|24
|Наружный диаметр [мм]
|29
|Сторона установки
|справа
|Вес [кг]
|0,002
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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