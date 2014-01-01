|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11746
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги Corsa, Tigra
|Размер конуса [мм]
|11,9
|Диаметр точек крепления [мм]
|12,45
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,690
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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