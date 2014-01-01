Тип рычага для поперечного рычага Сторона установки передний мост слева, снизу, передний мост справа Вес [кг] 0,690 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами

Запчасть наконечник рулевой тяги Corsa Tigra представлена по производителю FEBI с артикулом 11746. У данной детали есть аналоги с номерами: 11746, 11746, 11746. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги Corsa Tigra на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.