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Наконечник рулевой тяги Corsa, Tigra артикул 11746 FEBI в Алматы

11746 FEBI Наконечник рулевой тяги Corsa, Tigra
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11746
Наименование Наконечник рулевой тяги Corsa, Tigra
Размер конуса [мм] 11,9
Диаметр точек крепления [мм] 12,45
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост слева, снизу, передний мост справа
Вес [кг] 0,690
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Запчасть наконечник рулевой тяги Corsa Tigra представлена по производителю FEBI с артикулом 11746. У данной детали есть аналоги с номерами: 11746, 11746, 11746. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги Corsa Tigra на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой тяги Corsa, Tigra производителя FEBI с артикулом 11746 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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