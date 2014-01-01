|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11723
|Наименование
|Венец маховика MAN (D432/485 z=160) FEBI
|новая модификация
|Ширина [мм]
|18
|Внутренний диаметр
|432
|Наружный диаметр [мм]
|485
|Число зубцов
|160
|Вес [кг]
|4,802
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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