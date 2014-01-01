Внутренний диаметр 432 Наружный диаметр [мм] 485 Число зубцов 160 Вес [кг] 4,802

Запчасть венец маховика МАН (D432/485 z=160) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11723. У данной детали есть аналоги с номерами: 11723, 4030320705, 60500031, 04200022, T091201, 311010, 20090225002. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия венец маховика МАН (D432/485 z=160) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.