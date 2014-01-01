|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11717
|Наименование
|Наконечник тяги КПП M14*1.5/12 L=116 11717, Febi
|Длина [мм]
|116
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5, M10 x 1
|Размер конуса [мм]
|12
|Вес [кг]
|0,25
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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