Размер конуса [мм] 12 Вес [кг] 0,25

Запчасть наконечник тяги КПП M14*1.5/12 L=116 11717 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11717. У данной детали есть аналоги с номерами: 11717, ZX100117, 81953016227, 819530162, 355160, 62092000, 19610. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП M14*1.5/12 L=116 11717 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.