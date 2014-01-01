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Наконечник тяги КПП M14*1.5/12 L=116 11717, Febi артикул 11717 FEBI в Алматы

11717 FEBI Наконечник тяги КПП M14*1.5/12 L=116 11717, Febi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11717
Наименование Наконечник тяги КПП M14*1.5/12 L=116 11717, Febi
Длина [мм] 116
Размер наружной резьбы M14 x 1,5, M10 x 1
Размер конуса [мм] 12
Вес [кг] 0,25
Запчасть наконечник тяги КПП M14*1.5/12 L=116 11717 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11717. У данной детали есть аналоги с номерами: 11717, ZX100117, 81953016227, 819530162, 355160, 62092000, 19610. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП M14*1.5/12 L=116 11717 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник тяги КПП M14*1.5/12 L=116 11717, Febi производителя FEBI с артикулом 11717 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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