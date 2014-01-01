Вес [кг] 3,614 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть крестовина 50*152.6 FE11686 представлена по производителю FEBI с артикулом 11686. У данной детали есть аналоги с номерами: 11686, 231519, 232459, 279050, 234001, 88170115, 16000064. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина 50*152.6 FE11686 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.