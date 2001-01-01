Размер наружной резьбы M10 x 1,5 Сторона установки слева, справа Тип установки Сайлентблок Вес [кг] 1,49

Запчасть подушка КПП R/SR1400/1700 представлена по производителю FEBI с артикулом 11678. У данной детали есть аналоги с номерами: 11678, 1614600, T400395, 083104003950, 030093, 138400, 232302. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка КПП R/SR1400/1700 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.