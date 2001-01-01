|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11678
|Наименование
|Подушка КПП R/SR1400/1700
|Внутренний диаметр
|14
|Наружный диаметр [мм]
|110,5
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1,5
|Сторона установки
|слева, справа
|Тип установки
|Сайлентблок
|Вес [кг]
|1,49
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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