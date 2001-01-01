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Подушка КПП R/SR1400/1700 артикул 11678 FEBI в Алматы

11678 FEBI Подушка КПП R/SR1400/1700
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11678
Наименование Подушка КПП R/SR1400/1700
Внутренний диаметр 14
Наружный диаметр [мм] 110,5
Размер наружной резьбы M10 x 1,5
Сторона установки слева, справа
Тип установки Сайлентблок
Вес [кг] 1,49
Запчасть подушка КПП R/SR1400/1700 представлена по производителю FEBI с артикулом 11678. У данной детали есть аналоги с номерами: 11678, 1614600, T400395, 083104003950, 030093, 138400, 232302. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка КПП R/SR1400/1700 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подушка КПП R/SR1400/1700 производителя FEBI с артикулом 11678 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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