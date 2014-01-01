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Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач артикул 11675 FEBI в Алматы

11675 FEBI Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11675
Наименование Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач
Исполнение фильтра Сетчатый фильтр
Длина [мм] 244
Ширина [мм] 200
Высота [мм] 30,5
Вес [кг] 0,417
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом, с винтами
Вид коробки передач для автоматической коробки передач

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач производителя FEBI с артикулом 11675 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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