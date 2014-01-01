|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11649
|Наименование
|Тяга рулевая продольная Вольво F7-10 L=823/780 d=50 изг-2
|Длина [мм]
|823
|Наружный диаметр [мм]
|50
|Размер наружной резьбы
|M24 x 1,5, M30 x 1,5
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Размер конуса [мм]
|31,5
|Стойка
|Шатун
|Ø трубы [мм]
|50
|Вес [кг]
|8,0
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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