Размер наружной резьбы M24 x 1,5, M30 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 31,5 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 50 Вес [кг] 8,0 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная Вольво F7-10 L=823/780 d=50 изг-2 представлена по производителю FEBI с артикулом 11649. У данной детали есть аналоги с номерами: 001592939, 01592939, 02274, 050204004710, 097268, 10477, 1194101. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная Вольво F7-10 L=823/780 d=50 изг-2, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.