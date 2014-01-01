Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 11642 Наименование Реле-регулятор напряжения Вольво F10 F12 F16/FH12/Скания/Мерседес BOSCH Напряжение [В] 28,5 Вес [кг] 0,050

Запчасть реле-регулятор напряжения Вольво F 10 Ф 12 F16/ФШ 12/Скания/Мерседес БОШ представлена по производителю FEBI с артикулом 11642. У данной детали есть аналоги с номерами: 002154840664, 121316, 19025378, 44000007, 460915, 5DR004241111, 82966304. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить реле-регулятор напряжения Вольво F 10 Ф 12 F16/ФШ 12/Скания/Мерседес БОШ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.