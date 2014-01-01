Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 11639 Наименование Установочный к-кт маховика Actros (сальник+10болтов+подшипник) Длина болта под головкой [мм] 73 Вес [кг] 1,500

Запчасть установочный к-кт маховика Актрос (сальник+10болтов+подшипник) представлена по производителю FEBI с артикулом 11639. У данной детали есть аналоги с номерами: 11639, 491591, 01477, 0816010171S. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия установочный к-кт маховика Актрос (сальник+10болтов+подшипник) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.