|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11622
|Наименование
|РМК водяного насоса TD102/122 ENG.-258675
|Наружный диаметр [мм]
|15
|Вес [кг]
|1,38
|Соблюдать сервисную информацию
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