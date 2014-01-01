|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11612
|Наименование
|РМК реактивной тяги центр D=75*115*17;75-95/SB3000 5VNT
|Длина [мм]
|148
|Наружный диаметр [мм]
|75
|Диаметр точек крепления [мм]
|17
|Тип рычага
|для продольного рычага, для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне, снизу
|Расстояние между отверстиями [мм]
|115
|Вес [кг]
|1,810
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с дистанционной шайбой, с защитным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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