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РМК реактивной тяги центр D=75*115*17;75-95/SB3000 5VNT артикул 11612 FEBI в Алматы

11612 FEBI РМК реактивной тяги центр D=75*115*17;75-95/SB3000 5VNT
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11612
Наименование РМК реактивной тяги центр D=75*115*17;75-95/SB3000 5VNT
Длина [мм] 148
Наружный диаметр [мм] 75
Диаметр точек крепления [мм] 17
Тип рычага для продольного рычага, для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
Сторона установки Задняя ось двусторонне, снизу
Расстояние между отверстиями [мм] 115
Вес [кг] 1,810
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с дистанционной шайбой, с защитным кольцом
Запчасть ремкомплект реактивной тяги центр D=75*115*17;75-95/SB3000 5VNT представлена по производителю FEBI с артикулом 11612. У данной детали есть аналоги с номерами: 11612, 1041000035, 0003300707, 0003302711, 81432706064, 1104334, 1803333. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги центр D=75*115*17;75-95/SB3000 5VNT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК реактивной тяги центр D=75*115*17;75-95/SB3000 5VNT производителя FEBI с артикулом 11612 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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