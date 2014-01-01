Диаметр точек крепления [мм] 17 Тип рычага для продольного рычага, для треугольного рычага (грузовой автомобиль) Сторона установки Задняя ось двусторонне, снизу Расстояние между отверстиями [мм] 115 Вес [кг] 1,810 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с дистанционной шайбой, с защитным кольцом

Запчасть ремкомплект реактивной тяги центр D=75*115*17;75-95/SB3000 5VNT представлена по производителю FEBI с артикулом 11612. У данной детали есть аналоги с номерами: 11612, 1041000035, 0003300707, 0003302711, 81432706064, 1104334, 1803333. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги центр D=75*115*17;75-95/SB3000 5VNT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.