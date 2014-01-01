|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11609
|Наименование
|Р/к реактивной тяги DAF/VOLVO
|Длина [мм]
|189,5
|Наружный диаметр [мм]
|95
|Диаметр точек крепления [мм]
|23
|Тип рычага
|для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне, внешний
|Расстояние между отверстиями [мм]
|152
|Вес [кг]
|3,790
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с дистанционной шайбой, с защитным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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