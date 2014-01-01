Диаметр точек крепления [мм] 23 Тип рычага для треугольного рычага (грузовой автомобиль) Сторона установки Задняя ось двусторонне, внешний Расстояние между отверстиями [мм] 152 Вес [кг] 3,790 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с дистанционной шайбой, с защитным кольцом

Запчасть р/к реактивной тяги Даф/Вольво представлена по производителю FEBI с артикулом 11609. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к реактивной тяги Даф/Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.