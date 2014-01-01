|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11607
|Наименование
|Сальник кулисы КПП, 12*19*6;R/RS1400/1700, V-образное 11607, Febi
|Внутренний диаметр
|12,5
|Сторона установки
|снизу
|Вес [кг]
|0,001
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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