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рмк.подшипников ступицы Volvo артикул 11598 FEBI в Алматы

11598 FEBI рмк.подшипников ступицы Volvo
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11598
Наименование рмк.подшипников ступицы Volvo
Конструкция подшипника конический роликовый подшивник
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Наружный диаметр 2 [мм] 113, 130
Ширина 1 [мм] 30
Ширина 2 [мм] 43
Внутренний диаметр 1(мм) 57
Вес [кг] 4,19
Внутренний диаметр 2 (мм) 70
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Запчасть рмк.подшипников ступицы Вольво представлена по производителю FEBI с артикулом 11598. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX130606, 11598, 030353, 110500247490, 11603, 20428192, 265135. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рмк.подшипников ступицы Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить рмк.подшипников ступицы Volvo производителя FEBI с артикулом 11598 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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