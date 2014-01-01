Наружный диаметр 2 [мм] 113, 130 Ширина 1 [мм] 30 Ширина 2 [мм] 43 Внутренний диаметр 1(мм) 57 Вес [кг] 4,19 Внутренний диаметр 2 (мм) 70 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами

Запчасть рмк.подшипников ступицы Вольво представлена по производителю FEBI с артикулом 11598. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX130606, 11598, 030353, 110500247490, 11603, 20428192, 265135. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рмк.подшипников ступицы Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.