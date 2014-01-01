|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11598
|Наименование
|рмк.подшипников ступицы Volvo
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Наружный диаметр 2 [мм]
|113, 130
|Ширина 1 [мм]
|30
|Ширина 2 [мм]
|43
|Внутренний диаметр 1(мм)
|57
|Вес [кг]
|4,19
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|70
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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