Наружный диаметр [мм] 145 DIN / ISO 32206 Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Сторона установки Задний мост слева, внутри, Задний мост справа Вес [кг] 2,806

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