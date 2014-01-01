|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11595
|Наименование
|Подшипник 653/663 Вольво зад ступ наруж 82,5x146x41мм
|Ширина [мм]
|43
|Внутренний диаметр
|82,55
|Наружный диаметр [мм]
|145
|DIN / ISO
|32206
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|Задний мост слева, внутри, Задний мост справа
|Вес [кг]
|2,806
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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