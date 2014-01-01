|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11592
|Наименование
|Венец маховика Вольво 440мм 420794
|Ширина [мм]
|22
|Внутренний диаметр
|440
|Наружный диаметр [мм]
|473
|Число зубцов
|156
|Вес [кг]
|3,32
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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