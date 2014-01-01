Наружный диаметр [мм] 180 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки передняя сторона Вес [кг] 0,169

Запчасть сальник маховика 11587 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11587. У данной детали есть аналоги с номерами: 11587, ZX132362, 031288, 882646, 760315, 812593400, 15042900. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник маховика 11587 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.