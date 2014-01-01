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Фильтр компрессора Вольво F10 F12 F16 / FH12/16 высокий артикул 11585 FEBI в Алматы

11585 FEBI Фильтр компрессора Вольво F10 F12 F16 / FH12/16 высокий
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11585
Наименование Фильтр компрессора Вольво F10 F12 F16 / FH12/16 высокий
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Длина [мм] 134,5
Внутренний диаметр 24,8
Наружный диаметр [мм] 85
Цвет белый
Материал Листовая сталь
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с зажимом
Вес [кг] 0,3
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр компрессора Вольво F10 F12 F16 / FH12/16 высокий производителя FEBI с артикулом 11585 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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