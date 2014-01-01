|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11585
|Наименование
|Фильтр компрессора Вольво F10 F12 F16 / FH12/16 высокий
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Длина [мм]
|134,5
|Внутренний диаметр
|24,8
|Наружный диаметр [мм]
|85
|Цвет
|белый
|Материал
|Листовая сталь
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с зажимом
|Вес [кг]
|0,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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