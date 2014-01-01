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Фильтр компрессора Вольво F/FL/FH низкий артикул 11584 FEBI в Алматы

11584 FEBI Фильтр компрессора Вольво F/FL/FH низкий
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11584
Наименование Фильтр компрессора Вольво F/FL/FH низкий
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Длина [мм] 91
Внутренний диаметр 24,8
Наружный диаметр [мм] 85
Цвет белый
Материал Листовая сталь
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с зажимом
Вес [кг] 0,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр компрессора Вольво F/FL/FH низкий производителя FEBI с артикулом 11584 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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