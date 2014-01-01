|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11577
|Наименование
|Кольцо уплотнительное Вольво крышки ступицы 925261
|Ширина [мм]
|3
|Внутренний диаметр
|110
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Вес [кг]
|0,003
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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