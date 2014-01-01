|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11575
|Наименование
|Амортизатор капота FH12 VISI
|Длина [мм]
|512,5, 296
|Длина резьбы [мм]
|13
|Выталкивающая сила [N]
|150
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Вес [кг]
|0,283
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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