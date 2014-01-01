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Амортизатор капота FH12 VISI артикул 11575 FEBI в Алматы

11575 FEBI Амортизатор капота FH12 VISI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11575
Наименование Амортизатор капота FH12 VISI
Длина [мм] 512,5, 296
Длина резьбы [мм] 13
Выталкивающая сила [N] 150
Сторона установки с обеих сторон
Вес [кг] 0,283
Запчасть амортизатор капота ФШ 12 VISI представлена по производителю FEBI с артикулом 11575. У данной детали есть аналоги с номерами: 11575, 271005, PM1619106, 030161, 030162, 090804002960, 1619106. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор капота ФШ 12 VISI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор капота FH12 VISI производителя FEBI с артикулом 11575 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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