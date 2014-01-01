Выталкивающая сила [N] 150 Сторона установки с обеих сторон Вес [кг] 0,283

Запчасть амортизатор капота ФШ 12 VISI представлена по производителю FEBI с артикулом 11575. У данной детали есть аналоги с номерами: 11575, 271005, PM1619106, 030161, 030162, 090804002960, 1619106. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор капота ФШ 12 VISI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.