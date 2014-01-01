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Реле поворота FORD Transit FEBI артикул 11574 FEBI в Алматы

11574 FEBI Реле поворота FORD Transit FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11574
Наименование Реле поворота FORD Transit FEBI
Номер переключателя 21, 191
Напряжение [В] 12
Номинальная мощность [Вт] 21
Количество присоединений 3
Цвет черный
Материал полимерный материал
Вид эксплуатации электронный
Вес [кг] 0,032
Запчасть реле поворота FORD Transit Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11574. У данной детали есть аналоги с номерами: 11574 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия реле поворота FORD Transit Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Реле поворота FORD Transit FEBI производителя FEBI с артикулом 11574 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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