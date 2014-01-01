Номинальная мощность [Вт] 21 Количество присоединений 3 Цвет черный Материал полимерный материал Вид эксплуатации электронный Вес [кг] 0,032

Запчасть реле поворота FORD Transit Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11574. У данной детали есть аналоги с номерами: 11574 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия реле поворота FORD Transit Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.