|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11565
|Наименование
|Опора, стабилизатор
|Длина [мм]
|64, 55
|Внутренний диаметр
|28
|Наружный диаметр [мм]
|57,5
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|Задний мост, передний мост, внешний
|Вес [кг]
|0,33
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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