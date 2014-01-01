|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11500
|Наименование
|11500F_сайлентблок передн.рычага зад!\ Ford Transit 91-99
|высота или толщина
|91 мм
|внутренний диаметр
|16 мм
|наружный диаметр
|26 мм, 45 мм
|Сторона установки
|сзади, передняя ось нижняя
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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