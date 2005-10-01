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11485F_подушка ДВС левая!\ VW Passat 1.6-1.9TDi 97> артикул 11485 FEBI в Алматы

11485 FEBI 11485F_подушка ДВС левая!\ VW Passat 1.6-1.9TDi 97>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11485
Наименование 11485F_подушка ДВС левая!\ VW Passat 1.6-1.9TDi 97>
наружная резьба M8 x 1,25
тип установки гидроопора
Сторона установки слева

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить 11485F_подушка ДВС левая!\ VW Passat 1.6-1.9TDi 97> производителя FEBI с артикулом 11485 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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