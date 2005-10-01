|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11485
|Наименование
|11485F_подушка ДВС левая!\ VW Passat 1.6-1.9TDi 97>
|наружная резьба
|M8 x 1,25
|тип установки
|гидроопора
|Сторона установки
|слева
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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