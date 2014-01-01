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11398F_диск тормозной задний!\ Audi A4, VW Passat 1.8-2.5TDi 94> артикул 11398 FEBI в Алматы

11398 FEBI 11398F_диск тормозной задний!\ Audi A4, VW Passat 1.8-2.5TDi 94>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11398
Наименование 11398F_диск тормозной задний!\ Audi A4, VW Passat 1.8-2.5TDi 94>
высота или толщина 47,7 мм
наружный диаметр 245 мм
диаметр окружности центров отверстий 112 мм
поверхность лакированный
тип тормозного диска полный
толщина тормозного диска 10 мм
Минимальная толщина тормозного диска 8 мм
центрирующий диаметр 68 мм
Количество отверстий в колёсном диске 5
Количество отверстий для крепления 0
Сторона установки задний мост

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 11398F_диск тормозной задний!\ Audi A4, VW Passat 1.8-2.5TDi 94> производителя FEBI с артикулом 11398 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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