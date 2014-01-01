|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11398
|Наименование
|11398F_диск тормозной задний!\ Audi A4, VW Passat 1.8-2.5TDi 94>
|высота или толщина
|47,7 мм
|наружный диаметр
|245 мм
|диаметр окружности центров отверстий
|112 мм
|поверхность
|лакированный
|тип тормозного диска
|полный
|толщина тормозного диска
|10 мм
|Минимальная толщина тормозного диска
|8 мм
|центрирующий диаметр
|68 мм
|Количество отверстий в колёсном диске
|5
|Количество отверстий для крепления
|0
|Сторона установки
|задний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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