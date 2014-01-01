|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11396
|Наименование
|Тормозной диск
|наружный диаметр
|245 мм
|диаметр окружности центров отверстий
|108 мм
|поверхность
|лакированный
|тип тормозного диска
|полный
|толщина тормозного диска
|10 мм
|Количество отверстий в колёсном диске
|4
|Сторона установки
|задний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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