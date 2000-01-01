Сторона установки передняя ось, двусторонне Вес [кг] 1,24 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с выжимным подшипником Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником

Запчасть ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Ман л2000 D=30/29.5 L=156.4 представлена по производителю FEBI с артикулом 11369. У данной детали есть аналоги с номерами: 020521, 060400977108, 0604009771S, 0604009772S, 24646, 301, 396219. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Ман л2000 D=30/29.5 L=156.4, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.