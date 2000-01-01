|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11369
|Наименование
|Ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Ман L2000 D=30/29.5 L=156.4
|Длина [мм]
|156,4
|Наружный диаметр [мм]
|29,5, 30
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Вес [кг]
|1,24
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с выжимным подшипником
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Ман L2000 D=30/29.5 L=156.4 производителя FEBI с артикулом 11369 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита