Материал Серый чугун Число крыльев 12 Вес [кг] 9,45 для оригинального номера 51.06500.6492 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Запчасть помпа водяной насос МАН представлена по производителю FEBI с артикулом 11360. У данной детали есть аналоги с номерами: 11360, 51065009492, 11360, 11360, BK2187711WP, 20160228662, DP118. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия помпа водяной насос МАН на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.