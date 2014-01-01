Число крыльев 12 Вес [кг] 7,075 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Если вы хотите купить помпа Ман Ф90 двигатель D0824 D0826 51065006476, просто позвоните нам! Применяется на MAN, F90. С двигателями D0824, D0826. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 11358. У данной детали есть аналоги с номерами: 01200013, 022000082600, 022428, 20160208260, 280720004, 316000, 5106500. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI.