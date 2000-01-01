Материал Серый чугун Число крыльев 12 Вес [кг] 10,05 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями для оригинального номера 51.06500.6426 Соблюдать сервисную информацию

Если вы хотите купить помпа Ман Ф2000 Ф90 двигатель D2866LF D2876LF, просто позвоните нам! Применяется на MAN, MAN F2000, F90. С двигателями D2876, D2866LF20. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 11357. У данной детали есть аналоги с номерами: 01100008, 022000286601, 200050, 20160228661, 316008, 51065006426, 51065006490. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI.