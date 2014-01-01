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Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса артикул 11352 FEBI в Алматы

11352 FEBI Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11352
Наименование Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
парные номера артикулов 11351
старая модификация
Наружный диаметр [мм] 29
Материал алюминий
Тип рычага Поперечный рычаг
Сторона установки снизу, передний мост слева, сзади
Вес [кг] 1,741
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса производителя FEBI с артикулом 11352 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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