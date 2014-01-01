|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11351
|Наименование
|11351F_рычаг задний нижний правый!\ Audi A4/A6 95-99
|парные номера артикулов
|11352
|старая модификация
|Материал
|алюминий
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Сторона установки
|снизу, передний мост справа, сзади
|Вес [кг]
|1,74
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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