|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11350
|Наименование
|11350F_рычаг передний нижний!\ Audi А4-A8 95>
|Внутренний диаметр
|10
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|22
|Размер конуса [мм]
|24,5, 21
|Материал
|алюминий
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, спереди, передний мост справа
|Вес [кг]
|1,44
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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