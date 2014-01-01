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11350F_рычаг передний нижний!\ Audi А4-A8 95> артикул 11350 FEBI в Алматы

11350 FEBI 11350F_рычаг передний нижний!\ Audi А4-A8 95>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11350
Наименование 11350F_рычаг передний нижний!\ Audi А4-A8 95>
Внутренний диаметр 10
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Длина резьбы [мм] 22
Размер конуса [мм] 24,5, 21
Материал алюминий
Тип рычага Поперечный рычаг
Сторона установки передний мост слева, снизу, спереди, передний мост справа
Вес [кг] 1,44
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 11350F_рычаг передний нижний!\ Audi А4-A8 95> производителя FEBI с артикулом 11350 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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