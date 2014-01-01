Наружный диаметр [мм] 130 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки передний мост Вес [кг] 0,09

Запчасть сальник 100*130*12 11344 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11344. У данной детали есть аналоги с номерами: 11344, 06562890315, 0099976747, 01018440B, 0119972646, 0119973646, 04266. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 100*130*12 11344 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.