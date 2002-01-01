Материал полимерный материал Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с крышкой Вес [кг] 0,29

Запчасть ролик дополнительный руч. ремня Мерседес Аксор (2002-2004) S=44 D=80mm представлена по производителю FEBI с артикулом 11293. У данной детали есть аналоги с номерами: 0005500433, 0005500433, 010085, 0119083, 0340000110, 080401965070, 2735301. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ролик дополнительный руч. ремня Мерседес Аксор (2002-2004) S=44 D=80mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.