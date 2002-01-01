|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11293
|Наименование
|Ролик дополнительный руч. ремня Мерседес Аксор (2002-2004) S=44 D=80mm
|Ширина [мм]
|44
|Наружный диаметр [мм]
|80
|Материал
|полимерный материал
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с крышкой
|Вес [кг]
|0,29
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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