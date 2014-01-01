|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11273
|Наименование
|Ролик натяжной в сборе WV Crafter
|Ширина [мм]
|22, 26,5
|Наружный диаметр [мм]
|81
|Материал
|полимерный материал
|Количество ребер
|6
|Вес [кг]
|0,235
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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