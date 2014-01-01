Наружный диаметр [мм] 97 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки передний мост, сзади Вес [кг] 0,08

Запчасть сальник хвостовика МАН 52х97х10/18 представлена по производителю FEBI с артикулом 11266. У данной детали есть аналоги с номерами: 11266, 01020680, 01020680B, 81965020676. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика МАН 52х97х10/18 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.