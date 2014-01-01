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сальник хвостовика MAN 52х97х10/18 артикул 11266 FEBI в Алматы

11266 FEBI сальник хвостовика MAN 52х97х10/18
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11266
Наименование сальник хвостовика MAN 52х97х10/18
Толщина [мм] 10, 18
Внутренний диаметр 52
Наружный диаметр [мм] 97
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Сторона установки передний мост, сзади
Вес [кг] 0,08
Запчасть сальник хвостовика МАН 52х97х10/18 представлена по производителю FEBI с артикулом 11266. У данной детали есть аналоги с номерами: 11266, 01020680, 01020680B, 81965020676. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика МАН 52х97х10/18 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить сальник хвостовика MAN 52х97х10/18 производителя FEBI с артикулом 11266 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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