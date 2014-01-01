|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11262
|Наименование
|11262F_к-т болтов ГБЦ !M15x2 на 1 цил. 3+3 \MAN D2876LF01
|Профиль головки болта
|Внешний Torx
|Вес [кг]
|1,16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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