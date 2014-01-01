Наружный диаметр [мм] 100 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Число зубцов 80 Сторона установки слева, справа Вес [кг] 0,22 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS

Запчасть сальник ступицы 076х96х10 представлена по производителю FEBI с артикулом 11256. У данной детали есть аналоги с номерами: 11256, 01019466B, 81524036000, VKS6341, 03619100. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 076х96х10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.