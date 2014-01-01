Наружный диаметр [мм] 96 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Число зубцов 80 Сторона установки передняя ось, двусторонне Вес [кг] 0,2 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS

Запчасть сальник ступицы передней с ротором АБС 81x(96)100/137x10(/15 5) МАН/L-M type 81x96x10 11255 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11255. У данной детали есть аналоги с номерами: 11255, 01026330B, 360115, 265960, ABSPOL3, 01026330, 81524036001. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы передней с ротором АБС 81x(96)100/137x10(/15 5) МАН/L-M type 81x96x10 11255 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.