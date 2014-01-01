|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11255
|Наименование
|Сальник ступицы передней с ротором ABS, 81x(96)100/137x10(/15,5) MAN L/M-type, 81x96x10 11255, Febi
|Ширина [мм]
|10
|Внутренний диаметр
|81
|Наружный диаметр [мм]
|96
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
|Число зубцов
|80
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Вес [кг]
|0,2
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник ступицы передней с ротором ABS, 81x(96)100/137x10(/15,5) MAN L/M-type, 81x96x10 11255, Febi производителя FEBI с артикулом 11255 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита