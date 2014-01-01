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Сальник ступицы передней с ротором ABS, 81x(96)100/137x10(/15,5) MAN L/M-type, 81x96x10 11255, Febi артикул 11255 FEBI в Алматы

11255 FEBI Сальник ступицы передней с ротором ABS, 81x(96)100/137x10(/15,5) MAN L/M-type, 81x96x10 11255, Febi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11255
Наименование Сальник ступицы передней с ротором ABS, 81x(96)100/137x10(/15,5) MAN L/M-type, 81x96x10 11255, Febi
Ширина [мм] 10
Внутренний диаметр 81
Наружный диаметр [мм] 96
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Число зубцов 80
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Вес [кг] 0,2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Запчасть сальник ступицы передней с ротором АБС 81x(96)100/137x10(/15 5) МАН/L-M type 81x96x10 11255 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11255. У данной детали есть аналоги с номерами: 11255, 01026330B, 360115, 265960, ABSPOL3, 01026330, 81524036001. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы передней с ротором АБС 81x(96)100/137x10(/15 5) МАН/L-M type 81x96x10 11255 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы передней с ротором ABS, 81x(96)100/137x10(/15,5) MAN L/M-type, 81x96x10 11255, Febi производителя FEBI с артикулом 11255 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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