|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11246
|Наименование
|Клапан глушилка ТНВД MAN L2000
|Напряжение [В]
|24
|Тип клапана
|Размыкающий клапан
|Вес [кг]
|0,079
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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