Сторона установки передняя ось верхняя, Передняя нижняя ось Вес [кг] 4,24 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником скольжения

Запчасть ремкомплект МАН шкворня (50x109) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11191. У данной детали есть аналоги с номерами: 11191, 11191, 3463300019S, 396202, 24662, 81363056004, 020568. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект МАН шкворня (50x109) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.