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сальник ступицы !130x160x16 \Omn MAN xx.293/343/403/463/603.UEL313/353.422FRH,NL202.NG27 11186 FEBI артикул 11186 FEBI в Алматы

11186 FEBI сальник ступицы !130x160x16 \Omn MAN xx.293/343/403/463/603.UEL313/353.422FRH,NL202.NG27 11186 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11186
Наименование сальник ступицы !130x160x16 \Omn MAN xx.293/343/403/463/603.UEL313/353.422FRH,NL202.NG27 11186 FEBI
Толщина [мм] 16
Внутренний диаметр 130
Наружный диаметр [мм] 160
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,160
Запчасть сальник ступицы !130x160x16 Omn МАН xx.293/343/403/463/603.UEL313/353.422FRH NL202.NG27 11186 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11186. У данной детали есть аналоги с номерами: 11186, 06562890306, 06562890305, 06562890310, 81965026073, 06562890294, 81965026068. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы !130x160x16 Omn МАН xx.293/343/403/463/603.UEL313/353.422FRH NL202.NG27 11186 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить сальник ступицы !130x160x16 \Omn MAN xx.293/343/403/463/603.UEL313/353.422FRH,NL202.NG27 11186 FEBI производителя FEBI с артикулом 11186 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Грузовые
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Моторное масло
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