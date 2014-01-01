Наружный диаметр [мм] 160 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки Задний мост Вес [кг] 0,160

Запчасть сальник ступицы !130x160x16 Omn МАН xx.293/343/403/463/603.UEL313/353.422FRH NL202.NG27 11186 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11186. У данной детали есть аналоги с номерами: 11186, 06562890306, 06562890305, 06562890310, 81965026073, 06562890294, 81965026068. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы !130x160x16 Omn МАН xx.293/343/403/463/603.UEL313/353.422FRH NL202.NG27 11186 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.