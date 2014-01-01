Материал Серый чугун Число крыльев 12 Вес [кг] 9,466 для оригинального номера 403 200 77 01 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной Мерседес дв.OM401-OM447 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11185. У данной детали есть аналоги с номерами: 11185, 4032007701, 4032007601, BK3187711WP, 20160340302, DP109, 461373. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Мерседес дв.OM401-OM447 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.