|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11166
|Наименование
|Зубчатый ремень
|Ширина [мм]
|25,4
|Число зубцов
|149
|Ремень
|трапециевидный зубчатый профиль
|Вес [кг]
|0,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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